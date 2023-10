A- A+

OPERAÇÃO VOLTANDO EM PAZ Terceira aeronave com repatriados brasileiros de Israel pousa no Recife Cinco repatriados ficam no Recife e os demais seguirão para Guarulhos

Aterrissou no Recife às 6h07 desta sexta-feira (13) a aeronave KC-390 Millennium da Força Aérea Brasileira (FAB) com 69 repatriados brasileiros vindos de Israel.

O voo faz parte da Operação Voltando em Paz do Governo Federal, que resgasta brasileiros que estavam em Israel, em meio ao conflito com o Hamas.

O pouso ocorreu na Base Aérea do Recife, que fica no bairro do Jordão, na Zona Sul da capital pernambucana. Cinco dos 69 passageiros desembarcam no Recife e, após procedimentos de alfândega, seguirão para o Aeroporto Internacional.

Os outros 64 passageiros seguirão para a Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos.

Outras informações em instantes

Veja também

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Conflito em Israel: crianças podem ser expostas aos detalhes da guerra? Especialistas respondem