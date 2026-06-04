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MEIO AMBIENTE Terceira edição da Regata do Meio Ambiente une prática esportiva e coleta de resíduos A ação promovida pelo Cabanga será realizada neste sábado (6) e tem como objetivo retirar lixo das águas da região

O Cabanga Iate Clube de Pernambuco realiza neste sábado (6), a partir das 10h, a terceira edição da Regata do Meio Ambiente.

A atividade será realizada na Bacia do Pina, com saída do clube, localizado na Zona Sul do Recife, e tem como objetivo a coleta de resíduos sólidos encontrados nas águas da região.

Diferentemente das competições tradicionais de vela, a regata tem como critério principal a quantidade de lixo recolhida pelas embarcações participantes.

O foco é a retirada de resíduos sólidos da Bacia do Pina, uma das principais áreas estuarinas da capital pernambucana. A ação integra a programação da Semana do Meio Ambiente promovida pelo clube e deve reunir velejadores, alunos de projetos esportivos e voluntários.

Criada em 2024, a iniciativa retirou 101,9 quilos de resíduos da Bacia do Pina em sua primeira edição, com a participação de 10 embarcações e 19 velejadores. Em 2025, o número de participantes aumentou para 31, distribuídos em 12 embarcações, e a quantidade de resíduos recolhidos chegou a 382 quilos.

A programação deste ano também inclui a destinação de abadás remanescentes do baile de carnaval do clube para a Associação Costurarte, localizada no bairro de Casa Amarela.

O material será reaproveitado na produção de lençóis e outros itens destinados à população em situação de rua.

A regata ocorre em meio às ações ambientais desenvolvidas pelo Projeto Mão no Mangue, realizado pelo Cabanga e pelo Instituto Cabanga de Responsabilidade Social.

Segundo dados da instituição, entre janeiro e abril de 2026 foram retiradas 37,3 toneladas de resíduos das áreas de mangue e da dársena do clube.

Desde o início do projeto, em 2015, o volume acumulado ultrapassa 327 toneladas.

Além da remoção de resíduos, o projeto realiza o plantio de mudas de mangue branco, vermelho e preto em áreas de recuperação ambiental.

Durante a Semana do Meio Ambiente, o clube promoveu oficinas e atividades voltadas para educação ambiental.

Entre os temas abordados estiveram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), o reaproveitamento de materiais e a preservação dos ecossistemas costeiros.

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