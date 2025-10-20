A- A+

Educação Terceira edição do "Aulão do Vigor" reúne 600 estudantes em preparação para o ENEM O evento trouxe revisões intensivas das quatro grandes áreas do exame: Matemática, Linguagens, Ciências da Natureza e Ciências Humanas

Mais de 600 estudantes de escolas públicas de Recife e Olinda se reuniram no último domingo (19) para a terceira edição do “Aulão do Vigor”, realizado no Centro de Convenções de Pernambuco. O “intensivão”, com duração de mais de seis horas, foi transmitido ao vivo pelo canal no YouTube de Gil, com o objetivo de dar fôlego à preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).





O aulão trouxe revisões intensivas das quatro grandes áreas do exame: Matemática, Linguagens, Ciências da Natureza e Ciências Humanas. Gil e educadores convidados também ofereceram estratégias de estudo, motivação e orientação para a reta final de preparação para a prova.

Gil destacou que sua trajetória como aluno de escola pública, e que chegou ao mestrado e doutorado, inspira sua missão com o evento. “Sonhar nunca é demais. E eu falo e defendo a educação porque ela transforma. Ela mudou a minha vida”, afirmou, ressaltando que o aulão vai além de “decorar”, e sim entender os conteúdos, praticar e confiar no próprio potencial.

Durante o Aulão do Vigor, ele compartilhou uma novidade com o público: recebeu o convite para realizar um pós-doutorado na Universidade de Chicago, uma das mais prestigiadas instituições do mundo.

“Educação exige esforço, dedicação e entrega. E acima de tudo, que coloquemos o nosso coração nisso. Vou continuar estudando. E se tem um bem que ninguém vai tirar de você é esse. Todo investimento é volátil, sobe e desce muito rápido. Mas o investimento que nunca vai perder o valor é a educação", declarou o economista, que deve iniciar seu pós-PhD no segundo semestre de 2026.

