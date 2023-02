A- A+

Adornos de cabeça, sombrinhas de frevo e muita alegria fizeram parte da escolha do rei e rainha do Carnaval da Pessoa Idosa do Recife, realizado no último dia 25 de janeiro. Homens e mulheres, entre 60 e 93 anos, estiveram no salão da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), para participar da 12ª edição do evento, mostrando que para curtir a folia de Momo não precisa ser jovem, basta gostar da festa. Agora, os vencedores vão abrir o 20º Baile Municipal da Pessoa Idosa, que será realizado nesta terça-feira (14), no Classic Hall. A entrada é gratuita.

Ao todo, participaram da competição 31 pessoas idosas, sendo 21 mulheres e 10 homens. A dupla que representa realeza da terceira idade, e que também arrebatou o prêmio de R$ cinco mil, foi formada por Paulo Nunes Machado, de 78 anos e Nadir Bezerra de Carvalho, de 75, ambos esbanjando desenvoltura. O momesco rei Paulo faz parte do Grupo de Convivência Paz e Amor, do Engenho do Meio, enquanto a rainha Nadir está no Grupo de Convivência do Núcleo da Pessoa Idosa do Hospital Oswaldo Cruz, localizados nos bairros do Ipsep e do Engenho do Meio, respectivamente nas zonas Sul e Oeste do Recife.

"Confirmamos mais uma vez que o Carnaval da cidade do Recife é um Carnaval para todas as idades, e a gente precisa lembrar que essas pessoas idosas são quem mantêm a tradição juntos a seus filhos, seus netos, seus vizinhos. É uma questão da inclusão de um Carnaval para todas as idades e a importância da harmonia entre as gerações", ressaltou Cacilda Medeiros, gerente da Pessoa Idosa do Recife.

Veja também

GALOS GIGANTES Relembre as alegorias do Galo Gigante dos últimos anos; confira as fotos e os nomes