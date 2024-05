A- A+

Mundo Terceira semana de julgamento de Trump é marcada pelo depoimento de Stormy Daniels Se for considerado considerado, Trump poderá ser condenado à prisão, embora isso não o impeça de assumir a Presidência se for o vencedor do duelo contra Joe Biden em novembro

O julgamento de Donald Trump encerra, nesta sexta-feira (10), na terceira semana marcada pelo depoimento explosivo da ex-atriz pornô Stormy Daniels, no centro do caso que colocou pela primeira vez um ex-presidente dos Estados Unidos no banco dos EUA .

Antes da conclusão da audiência desta sexta-feira, o promotor Joshua Steinglass indicou que a acusação convocará duas novas testemunhas na próxima semana, sem revelar seus nomes, e que poderão ser as últimas de sua parte.



A maioria dos analistas espera para segunda-feira o depoimento de Michael Cohen, ex-advogado pessoal de Trump e responsável por fazer o pagamento de 130 mil dólares (R$ 670 mil na cotação atual) a Daniels na reta final das eleições presidenciais de 2016 , e cujo reembolso foi registrado como despesas legais.

No final do julgamento, o júri popular determinará se a magnata falsificou 34 documentos contabilísticos para ocultar o pagamento a Daniels, como acusar a promotoria.

Se for considerado considerado, Trump poderá ser condenado à prisão, embora isso não o impeça de assumir a Presidência se for o vencedor do duelo contra Joe Biden em novembro.

Cohen, que se declarou acusado de fraude fiscal, violação das leis de financiamento de campanha e mentiroso ao Congresso, foi condenado a três anos de prisão em 2018.

Então, ele prometeu colaborar com a acusação, e por isso seu depoimento é muito aguardado. Juntamente com Daniels, os dois são as testemunhas-chave deste julgamento histórico.

A ex-atriz explicou detalhadamente ao júri de Nova York a aventura de uma noite que teve com Trump, a qual ele sempre negou, em um torneio de golfe de celebridades.

Em seu depoimento, ela falou sobre o pijama de Trump, sua roupa íntima, a posição sexual e o fato de ele não usar preservativo.

Ela também disse que não se sentiu ameaçada "verbal ou fisicamente", embora se sentisse "envergonhada por não ter impedido, por não ter dito não".

A defesa, que tentou desqualificá-la, alegou que estes detalhes eram "extremamente preocupados" ao caso que incide sobre a falsificação de documentos contábeis, razão pela qual apresentou pedido de anulação do julgamento em duas graças - na terça e na quinta - ambas rejeitadas pelo juiz.

Ameaçado de prisão



A semana começou com uma nova repreensão do juiz ao magnata republicano, por mais uma vez desrespeitar a ordenação de falar sobre testemunhas, júri e funcionários do tribunal nas redes sociais.

Como as multas por desobedecer a esta ordem, que chegam a US$ 10 mil (R$ 51,5 mil), parecem não surtir efeito, o juiz ameaçou prendê-lo.

Como de costume, Trump atacou, ao chegar ao tribunal nesta sexta-feira, o julgamento “horrível”, que é destinado, segundo ele, a impedi-lo de fazer campanha, embora tenha anunciado a realização de um comício neste sábado na vizinha Nova Jersey.

Após dois dias eletrizantes devido ao depoimento de uma das principais testemunhas do caso, de apresentado nesta sexta-feira Madeleine Westerhout, ex-assistente de Trump, que explicou como o magnata administrava seus negócios, e dois especialistas de empresas de telefonia que foram interrogados sobre ligações telefônicos.

Além do caso de Nova York, o republicano foi acusado em Washington e na Geórgia de conspirar para anular os resultados das eleições de 2020 e, na Flórida, de realizar o mau uso de documentos privados após deixar a Casa Branca, mas este último caso foi adiado indefinidamente.

