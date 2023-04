Terceiro óbito é confirmado no desabamento em Olinda; bombeiros seguem com as buscas

A- A+

Mais um corpo foi encontrado no início da tarde desta sexta-feira (28), em meio ao que sobrou do prédio que desabou no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda, da Região Metropolitana do Recife.

Uma mulher foi localizada na área central dos escombros. O nome e idade não foram divulgados. Com a atualização, chega a três o número de mortos no desabamento.

Cinco sobreviventes foram resgatados do local desde o ocorrido. Duas mulheres já receberam alta. Dois homens estão internados no Hospital da Restauração e uma outra vítima segue no Hospital Miguel Arraes.

Em nota, o Corpo de Bombeiros confirmou a morte e informou que a operação continua no local, com diversos profissionais.

Confira o comunicado na íntegra:

O Corpo de Bombeiros Militar de PE informa que mais uma vítima, uma mulher ainda não identificada, foi encontrada sem vida nos escombros. A operação continua com 11 Viaturas dos Bombeiros no local, trabalhando com 03 frentes de atuação, onde são empenhados diretamente nas buscas 34 militares, dentre outros no apoio à ocorrência, além de 04 binômios (homem + cão) treinados para atuar nesse tipo de ocorrência.Sobe para três o número de vítimas sem vida, que foram recuperadas, sendo duas do sexo masculino e uma do sexo feminino.

