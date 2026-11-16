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Conflito Terceiro porta-aviões americano chega ao Oriente Médio Deslocamento, noticiado pelo National News e pelo jornalista Barak Ravid, do portal Axios, acontece em um momento de intensificação dos combates na região

O porta-aviões americano USS Theodore Roosevelt chegou no domingo (15) ao Oriente Médio, segundo informações da imprensa, elevando a três o número de navios do tipo enviados por Washington à região.

O deslocamento, noticiado pelo National News e pelo jornalista Barak Ravid, do portal Axios, acontece em um momento de intensificação dos combates na região.

No domingo (15), o Irã reivindicou um ataque com drones contra o Bahrein, aliado dos Estados Unidos, encerrando uma pausa nos ataques dentro do conflito.

A República Islâmica também lançou drones contra o Bahrein na sexta-feira (13), os primeiros ataques desde setembro contra países do Golfo ricos em hidrocarbonetos, que foram duramente atingidos pela guerra iniciada em fevereiro.

O presidente americano, Donald Trump, pretende abordar o conflito durante uma reunião trilateral nesta semana com seus homólogos chinês e russo, Xi Jinping e Vladimir Putin, informou uma fonte da Casa Branca na sexta-feira.

Meses de esforços diplomáticos não conseguiram acabar com a guerra, que começou com ataques dos Estados Unidos e de Israel que provocaram a morte do líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei.

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