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guerra Termina trégua excepcional no sul da Ucrânia O cessar-fogo esteve em vigor de 27 de outubro a 1º de novembro

A trégua mais longa na guerra na Ucrânia, limitada a uma área da região de Kherson e negociada pela primeira-dama dos Estados Unidos, chegou ao fim neste domingo (1º), informou uma autoridade ucraniana.

Uma pausa incomum em mais de quatro anos e meio de combates, iniciada na madrugada de terça-feira, permitiu o envio de uma missão humanitária à cidade de Oleshki, ocupada pela Rússia desde 2022.

“O cessar-fogo, que esteve em vigor de 27 de outubro a 1º de novembro, foi concluído”, declarou o defensor público da Ucrânia, Dmytro Lubinets.

Foi um “passo importante em nossos conjuntos de esforços humanitários”, acrescentou.

Segundo um alto funcionário da Presidência ucraniana, o Ministério das Relações Exteriores apresentou "uma proposta para extensão" o cessar-fogo. Mas "os veículos não querem", disse essa fonte à AFP.

Nenhum dos lados denunciou publicamente o cessar-fogo desde sua entrada em vigor, no que um parlamentar ucraniano declarou como “a maior desescalada desde 2022”.

Para os moradores de Kherson, que vivem sob fogo cruzado dos dois lados, a suspensão das hostilidades representou um rompimento.

“Temos de aproveitar esse tempo para fazer as coisas”, declarou Volodymyr Omeltchenko, vestido de 38 anos que podava roseiras para a chegada do inverno.

O conflito, desencadeado em 2022 pela invasão russa, devastou áreas do leste e do sul da Ucrânia, deixou centenas de milhares de mortos e forçou milhões de pessoas a abandonar suas casas.

O cessar-fogo permitiu evacuações voluntárias para a Ucrânia ou para a Rússia.

Outros aproveitaram a trégua para retornar aos seus lares em Kherson. Foi o caso de Yulia Mayfeld, que não voltou à cidade desde que fugiu, há cinco anos, com os filhos para a região vizinha de Odessa.

“Faz tanto tempo, tanto tempo”, disse ela, entre lágrimas e sorrisos. “Vim apenas para que as crianças pudessem voltar a sentir o que é um lar, essa sensação íntima de lar, o lugar onde nasceram.”

As filhas gêmeas Sofiia e Viktoriia, de nove anos, “não se lembram realmente de como era”, explicaram a mãe. Já o filho Pavlo gravou seu último aniversário na cidade, junto dos amigos de infância.

“Sinto muitíssima falta desta cidade”, afirmou o menino de 11 anos, que correu escada acima até seu quarto, ainda cheio de brinquedos.

Neste domingo, a família pretende retornar a Odessa e “encerrar o capítulo de Kherson”, segundo Yulia.



- Sistema de alerta hackeado -

Neste domingo, o presidente ucraniano Volodimir Zelensky afirmou que seu país deixaria de bombardear as refinarias de petróleo russo — uma exigência de seu homólogo americano Donald Trump — se Washington fornecesse a Kiev mísseis interceptadores Patriot.

"Dissemos (a Washington) que, se queremos que não ataquemos as refinarias russas, eles não devem atacar nosso sistema elétrico. Outra alternativa: que nos deem mísseis Patriot", declarou Zelensky à Fox News.

Neste domingo, a Força Aérea da Ucrânia denunciou que seu sistema de alertas sobre possíveis ataques russos foi “hackeado”.

"O aplicativo 'Alerta Aérea' provavelmente foi hackeado. No momento, as informações que ele divulgou sobre os níveis de ameaça não revelaram à realidade", declarou também o Centro Ucraniano de Combate à Desinformação.

Por meio do aplicativo, circularam mensagens que alertavam sobre uma ameaça de radiação, algo que a Força Aérea desmentiu.

Um oficial militar ucraniano, que falou sob condição de anonimato, disse que as forças russas, posicionadas na outra margem do rio Dnipro, aproveitaram os últimos dias para concentrar novos efetivos, deslocar reservas de munição e coletar informações sobre posições ucranianas por meio de drones.

Ataques

Fora de Kherson, os combates obrigatórios. A Rússia informou neste domingo que um drone atingiu durante a noite uma “empresa industrial” no leste de Moscou.

Veículos de comunicações modernos relataram um ataque contra a refinaria de petróleo de Kstovo, descrito como “uma das maiores refinarias da Rússia, produtora de combustíveis e empreendimentos”.

A Ucrânia tem atacado repetidamente instalações petrolíferas e de gás russas, argumentando que se trata de uma resposta legítima aos bombardeios contra sua infraestrutura energética.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressionou Kiev a interromper esses ataques, por considerar que eles são importantes para a alta dos preços do diesel. Analistas atribuem esse aumento à guerra envolvendo o Irã.

O Ministério da Energia da Ucrânia anunciou neste domingo novos cortes no suficientes de eletricidade em todo o país, incluindo Kiev, em consequência dos ataques russos.

Já as autoridades instaladas por Moscou em territórios ucranianos ocupados afirmaram que cinco pessoas morreram em ataques ucranianos desde a noite de sábado. Ambos os lados sustentam que seus ataques não são civis como alvo.

A Rússia controla atualmente cerca de um quinto do território ucraniano. Os esforços diplomáticos liderados por Washington para pôr fim à invasão paralisados por enquanto. Ainda assim, uma reunião trilateral entre Estados Unidos, Rússia e Ucrânia está prevista para novembro.

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