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PERNAMBUCO Terminais rodoviários devem receber mais de 30 mil pessoas no feriadão de Finados Maior volume de passageiros está concentrado no Terminal Rodoviário do Recife (TIP), no Curado, Zona Oeste do Recife, com circulação prevista de 18.225 pessoas

Os terminais rodoviários de Pernambuco devem ter uma movimentação de cerca de 30.492 passageiros entre esta sexta (30) e a segunda-feira (2/11), Dia de Finados. Os dados são de um levantamento feito pela Socicam, empresa que administra as seis maiores rodoviárias do estado.

O maior volume de passageiros estará concentrado no Terminal Rodoviário do Recife (TIP), no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife. A circulação prevista é de 18.225 pessoas. Os principais destinos estaduais são Caruaru, Garanhuns e Bonito, enquanto as rotas interestaduais mais procuradas devem ser João Pessoa, Fortaleza e Salvador.

Na sequência, o Terminal Rodoviário de Caruaru, no Agreste, estima receber 6.325 passageiros, com fluxos direcionados principalmente ao Recife e Garanhuns. Maceió, Aracaju e Fortaleza são as cidades escolhidas fora do estado.

O Terminal Rodoviário de Petrolina, no Sertão, espera uma movimentação de 2.944 pessoas, com destaque para as rotas com destino ao Recife e Salvador, de acordo com o levantamento.

Já o Terminal Rodoviário de Arcoverde, também no Sertão, deve registrar a passagem de 1.170 pessoas, tendo como rotas estaduais mais procuradas o Recife, Caruaru e Petrolina, e interestaduais como Campina Grande, Aracaju, Salvador e Fortaleza.

Em Serra Talhada, no Sertão, a projeção é de 922 passageiros, com viagens direcionadas ao Recife, Caruaru e Petrolina, além de Campina Grande, João Pessoa e Maceió fora do estado.

Por fim, o Terminal Rodoviário de Garanhuns, no Agreste, espera receber cerca de 906 pessoas, com viagens concentradas para o Recife e Caruaru, além de Campina Grande, Fortaleza, Aracaju e Salvador fora de Pernambuco.

Movimentação deve aumentar no feriado de Finados. - Foto: TIP/Divulgação

Recomendações para viagem

Para garantir uma viagem mais tranquila, as empresas dão algumas recomendações fundamentais para viagem, como a compra antecipada de bilhetes e a chegada aos terminais com antecedência mínima de uma hora para o embarque.

"Será um feriado com mais dias e os terminais tendem a estar mais movimentados. É sempre bom lembrar que as pessoas confiram a documentação, em especial a de crianças e menores de 16 anos, identifiquem as bagagens com nome, telefone e endereço e cheguem com tranquilidade", aconselhou o diretor de Planejamento e Terminais da Empresa Pernambucana de Transporte Coletivo Intermunicipal (EPTI), Thiago Sobral.

Sugestões e reclamações devem ser enviadas para o ouvidoria da EPTI pelo WhatsApp (81) 9.9177-2564 ou pelo site.

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