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Circulação

Terminais rodoviários de Pernambuco terão movimento intenso no feriado da Independência

Os seis principais terminais rodoviários do estado têm expectativa de receber mais de 27 mil passageiros

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Terminais rodoviários estarão movimentados no feriado da IndependênciaTerminais rodoviários estarão movimentados no feriado da Independência - Foto: Divulgação/EPTI

O feriado prolongado da Independência, entre esta sexta (4) e segunda-feira (7) deve levar mais de 27 mil passageiros pelos seis principais terminais rodoviários do estado.

De acordo com o levantamento da Socicam, concessionária dos terminais, o TIP, no Recife, tem estimativa de receber a maior quantidade de passageiros com  16.578 pessoas no período. 

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A lista de destino estaduais mais procurados são para os municípios de Caruaru, Petrolina e Gravatá, enquanto os trajetos interestaduais têm como principais procuras as cidades de Aracaju (SE), João Pessoa (PB), Natal (RN) e Fortaleza (CE).

A recomendação da Empresa Pernambucana de Transporte Coletivo Intermunicipal (EPTI) é que os passageiros adquiram os bilhetes com antecedência.

"O ideal é chegar ao terminal com no mínimo uma hora de antecedência ao embarque. Também é bom conferir a documentação, em especial a de crianças e menores de 16 anos, e identificar as bagagens com nome, telefone e endereço", orienta o diretor de Planejamento e Terminais da EPTI, Thiago Sobral.

Números esperados nos terminais:

Terminal Recife: 16.578 passageiros

Terminal Caruaru: 5.032 passageiros

Terminal Petrolina: 2.870 passageiros

Terminal Garanhuns: 1.056  passageiros

Terminal Arcoverde: 1.003 passageiros

Terminal Serra Talhada: 826 passageiros
 

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