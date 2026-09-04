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Circulação Terminais rodoviários de Pernambuco terão movimento intenso no feriado da Independência Os seis principais terminais rodoviários do estado têm expectativa de receber mais de 27 mil passageiros

O feriado prolongado da Independência, entre esta sexta (4) e segunda-feira (7) deve levar mais de 27 mil passageiros pelos seis principais terminais rodoviários do estado.

De acordo com o levantamento da Socicam, concessionária dos terminais, o TIP, no Recife, tem estimativa de receber a maior quantidade de passageiros com 16.578 pessoas no período.

A lista de destino estaduais mais procurados são para os municípios de Caruaru, Petrolina e Gravatá, enquanto os trajetos interestaduais têm como principais procuras as cidades de Aracaju (SE), João Pessoa (PB), Natal (RN) e Fortaleza (CE).

A recomendação da Empresa Pernambucana de Transporte Coletivo Intermunicipal (EPTI) é que os passageiros adquiram os bilhetes com antecedência.

"O ideal é chegar ao terminal com no mínimo uma hora de antecedência ao embarque. Também é bom conferir a documentação, em especial a de crianças e menores de 16 anos, e identificar as bagagens com nome, telefone e endereço", orienta o diretor de Planejamento e Terminais da EPTI, Thiago Sobral.



Números esperados nos terminais:



Terminal Recife: 16.578 passageiros



Terminal Caruaru: 5.032 passageiros



Terminal Petrolina: 2.870 passageiros



Terminal Garanhuns: 1.056 passageiros



Terminal Arcoverde: 1.003 passageiros



Terminal Serra Talhada: 826 passageiros



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