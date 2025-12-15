A- A+

Reformas Terminal do Barro passa por reformas e inaugura novo bicicletário inteligente

O Terminal Integrado (TI) do Barro, no Recife, passou por um conjunto de reformas e entregou um novo bicicletário inteligente, ampliando a oferta de serviços aos usuários e incentivando a integração entre bicicleta e transporte público. As melhorias fazem parte do programa de requalificação conduzido pela Nova Mobi Pernambuco, concessionária responsável pela gestão dos terminais urbanos da Região Metropolitana do Recife.

Bicicletário inteligente amplia integração entre modais

Com a novidade, o TI Barro se torna o sexto terminal do sistema a contar com bicicletário inteligente. O equipamento se soma aos já existentes nos terminais CDU, Joana Bezerra, Cajueiro Seco, Pelópidas e Tancredo Neves.

O acesso é feito por QR Code, com cadastro rápido pelo celular. O espaço dispõe de 35 ganchos para bicicletas, e cada usuário deve levar seu próprio cadeado ou corrente. O funcionamento é diário, das 5h às 23h. Um único cadastro permite utilizar todos os bicicletários inteligentes da rede administrada pela Nova Mobi PE.

Reformas estruturais melhoram atendimento ao público

Além do bicicletário, o terminal recebeu melhorias voltadas ao conforto e à acessibilidade. Os banheiros do módulo 02 foram modernizados e agora incluem espaço família e sanitário adaptado para pessoas com deficiência (PCD).

Outras intervenções incluem a construção do Núcleo de Monitoramento e Planejamento (NMP) no primeiro pavimento do módulo 03, a reforma completa do módulo 01, transformado em área comercial e espaço de atendimento GR/CAC, a construção de duas novas salas para supervisores rodoviários e a reforma da copa destinada aos trabalhadores do sistema.

Investimentos superam R$ 70 milhões desde 2022

As entregas no TI Barro integram um pacote de intervenções iniciado após a Nova Mobi PE assumir a concessão, em janeiro de 2022. Desde então, mais de R$ 70 milhões foram investidos em obras, tecnologia, acessibilidade e sustentabilidade.

Até o fim de 2025, a concessionária prevê a requalificação de 24 terminais urbanos, de um total de 26 previstos em contrato. Atualmente, 18 terminais já foram totalmente modernizados, quatro estão em fase final de conclusão e 100% das obras emergenciais foram finalizadas.

Tecnologia, acessibilidade e sustentabilidade nos terminais

Entre as ações já executadas estão o retrofit de 37 estações de BRT, implantação de wifi gratuito em todos os terminais, painéis eletrônicos com horários de ônibus, áreas de convivência, comunicação visual bilíngue e ampliação de recursos de acessibilidade, como rampas, pisos táteis e banheiros adaptados.

O programa também inclui soluções sustentáveis, como iluminação solar autônoma, jardins verticais, mictórios ecológicos e uso de motos elétricas no apoio operacional.

Modelo de concessão pioneiro no país

Pernambuco adota o primeiro modelo de concessão do Brasil voltado exclusivamente à gestão de terminais urbanos. A Nova Mobi PE é responsável pela operação, manutenção, modernização e monitoramento de 26 terminais integrados e das estações de BRT da Região Metropolitana do Recife.

A concessionária não atua na operação dos ônibus. O contrato é válido até 2057 e prevê a conclusão de todas as entregas até janeiro de 2026. A gestão utiliza sistemas tecnológicos integrados, como a plataforma CORE, que reúne dados de operação e manutenção em tempo real, além de câmeras com inteligência artificial em parceria com a Polícia Militar de Pernambuco.

Com informações da assessoria

