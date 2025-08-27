A- A+

NOVIDADE Terminal Integrado CDU inaugura Bicicletário Inteligente Com capacidade para 35 vagas, o bicicletário funciona das 4h às 23h. A entrada no local será possível por reconhecimento facial

O Terminal Integrado CDU, localizado no cruzamento da Av. Caxangá com a BR-101, agora possui um Bicicletário Inteligente. Este é o 4º bicicletário em operação na Região Metropolitana do Recife. Os equipamentos já estão nos TI’s Joana Bezerra, Tancredo Neves e Cajueiro Seco.

Com capacidade para 35 vagas, o bicicletário funciona das 4h às 23h. A entrada no local será possível por reconhecimento facial. O uso de tranca ou cadeado é obrigatório e de responsabilidade do usuário, que poderá estacionar apenas uma bicicleta.

Para utilizar o serviço, o interessado deverá realizar um cadastro prévio, por meio da leitura de um QR Code disponível na entrada do bicicletário, seguindo o passo a passo indicado.

As bicicletas que permanecerem estacionadas por mais de 48 horas consecutivas poderão ser removidas, com aviso prévio por um representante da concessionária. Após a remoção, o usuário terá 30 dias para retirá-la.





A iniciativa é do Governo de Pernambuco, por meio do Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), e em parceria com a Nova Mobi Pernambuco, empresa concessionária responsável pela administração dos 26 Terminais Integrados da Região Metropolitana do Recife (RMR).

“Estamos oferecendo um local seguro para estacionar a bike, evitando roubos e danos, e incentivando a integração entre o transporte público e a mobilidade ativa. Além de ampliar o alcance das viagens, essa combinação faz bem para a saúde, para o bolso e para o meio ambiente. Então, se você é ciclista, aproveite e faça parte desse movimento por uma cidade mais sustentável e com mais qualidade de vida para todos", destacou o diretor-presidente do CTM, Matheus Freitas

Informe

O CTM e a Nova Mobi Pernambuco informaram que não se responsabilizam por danos à bicicleta ou aos seus acessórios, como capacetes, luvas, capas de chuva, mochilas, entre outros. Além disso, comunicaram ser proibido trafegar montado na bicicleta nas áreas internas do terminal, assim como estacionar fora dos ganchos ou paraciclos disponíveis, e também utilizar o espaço para estacionar motocicletas, bicicletas de carga ou bicicletas a combustão.



Com informações da assessoria.

Veja também