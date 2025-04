Terminal Integrado de Igarassu é entregue e terá capacidade ampliada; confira detalhes

A- A+

O novo Terminal Integrado de Igarassu, no Grande Recife, foi entregue na manhã desta sexta-feira (11).

A inauguração foi feita pela governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), a vice, Priscila Krause (PSD), e demais autoridades políticas.

Local vai atender até 40 mil pessoas todos os dias | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Foram investidos, no total, R$ 30 milhões, sendo R$ 20 milhões do Governo de Pernambuco e R$ 10 milhões do governo o federal.

Estrutura

O novo TI Igarassu teve a capacidade ampliada. Antes recebia, diariamente, 25 mil pessoas, quantitativo que agora sobe para 40 mil, totalizando um aumento de 60%.

Ele atende a pelo menos 11 linhas de ônibus do Corredor Norte-Sul, conectando os municípios de Igarassu, Abreu e Lima, Paulista, Olinda e Recife, através do Transporte Rápido de Ônibus (BRT).

Raquel Lyra frisou, durante discurso e entrevista coletiva que, quando tomou posse do governo, a obra estava com apenas 3% concluídos e entregar tudo em tempo hábil para a equipe dela seria uma questão de honra.

Raquel Lyra (PSD) é governadora de Pernambuco | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

PE na Estrada

Ainda durante entrevista, a governadora expôs que, através do programa PE na Estrada, a gestão dela já requalificou mais de 1.100 km de estradas estaduais.

"Nas cidades, nós temos obras importantes, como o Canal do Fragoso [em Olinda], que tem uma perimetragem que garante um novo binário. Temos a Perimetral de Olinda, que, muito em breve, vamos começar. A obra da PE-14, aqui em Igarassu, que já está ficando pronta. Tem ainda a PE-001 e a PE-035, em Itamaracá. Um sonho de muitos. Tambémjá está ficando pronta", complementou a gestora.

Ainda durante o evento inaugural, Raquel anunciou a destinação de R$ 1 milhão para a construção da Alameda dos Ypês, via que vai se tornar importante em Igarassu.

O secretário nacional de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades, Dênis Andia, reconhece que a obra era aguardada há muito tempo pelo povo pernambucano e veio ao solo para participar da inauguração, reconhecendo a importância e a proporção que ela tem.

Dênis Andia é o secretário nacional de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

"Esse equipamento vai melhorar e qualificar o transporte das pessoas, todos os dias. Vai permitir que elas se locomovam com mais qualidade e ganhem mais tempo para poderem utilizar da melhor maneira. Também era um serviço há muito tempo paralizado e que essa gestão de Raquel Lyra soube fazer todas as questões jurídicas e administrativas, fazendo com que a obra avançasse. Isso melhora o cotidiano aqui da Região Metropolitana do Recife", falou.

Prefeita do município, Professora Elcione Ramos (sem partido) também agradeceu a atenção da administração estadual e reconheceu os feitos de Lyra em prol de Pernambuco.

Elcione Ramos é a prefeita de Igarassu | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

"É uma obra grandiosa, porque contempla, além de Igarassu, toda a região que está aqui no entorno. O povo sonhava com mais dignidade humana, o que há aqui neste terminal. É um sonho realizado. Raquel veio para fazer a diferença e dizer que se importa com as pessoas", comentou a prefeita.

Veja também