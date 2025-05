Duas linhas de ônibus passam a integrar o Terminal Integrado da PE-15

A- A+

A partir deste domingo (01), as linhas de ônibus: 1977 - TI Pelópidas (Conde da Boa Vista) e 1921 - Ouro Preto (Jatobá I) passam a integrar com todas as linhas do Terminal Integrado PE-15. A alteração foi divulgada pelo Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM).

1977 - TI Pelópidas (Conde da Boa Vista)

A linha terá seu itinerário modificado, bem como passará a trafegar por dentro do Terminal Integrado da PE-15 em ambos os sentidos. A linha irá integrar com todas as linhas do TI PE-15, mediante ao uso do cartão VEM.



Em decorrência da alteração de itinerário, a linha deixará de atender as paradas seletivas na Rua da Aurora e na Rua João Lira; e passará a atender as paradas na Rua do Riachuelo, que fica localizada por trás da Faculdade de Direito, e na Rua do Hospício, defronte do Parque 13 de Maio.

Veja abaixo o novo trajeto completo a ser cumprido pela linha.

Sentido Paulista/Recife:Rod. PE-015, TI PE-15, Rod. PE-15, Av. Gov. Agamenon Magalhães, Acesso à via local da Av. Gov. Agamenon Magalhães, próximo ao Hospital da Restauração, Via local oeste da Av. Gov. Agamenon Magalhães, Via norte da Pça. do Derby, R. Jenner de Souza, Av. Dr. Severino Pinheiro, Retorno na Pça. Prof. Ageu Magalhães, R. Jenner de Souza, Pça. do Derby (via central), Av. Gov. Carlos De Lima Cavalcanti, Av. Cde. da Boa Vista.

Sentido Recife/Paulista:R. da Aurora, R. do Riachuelo, R. do Hospício, Av. Cruz Cabugá, Rod. PE-15, TI PE-15, Rod. PE-15.

1921-Ouro Preto/TI PE-15

A linha passará a integrar ao Sistema Estrutural Integrado – SEI, com nova nomenclatura e alteração de itinerário. Sendo assim, a linha integrará no Terminal Integrado da PE-15 (TI PE-15), com nova denominação de 1921-OURO PRETO/TI PE-15.



Veja abaixo o novo trajeto completo a ser cumprido pela linha.



Sentido Ouro Preto/TI PE-15: Av. Argentina Castelo Branco, R. Açaí, R. Baobá, R. Açaí, R. Puma, R. Peixe Agulha, R. Quati, R. Esquilo, Rod. PE-015 (via de tráfego misto), retorno sob o elevado de Ouro Preto, Rod. PE-015 (via de tráfego misto), TI PE-15.

Sentido TI PE-15/Ouro Preto: TI PE-15, Rod. PE-015 (via de tráfego misto), R. Esquilo, R. Quati, R. Peixe Agulha, R. Puma, R. Açaí, R. Baobá, R. Açaí, Av. Argentina Castelo Branco.



Para manter a opção dos passageiros, com destino direto para o Centro do Recife, a linha 1926-Ouro Preto (Jatobá II), a partir deste domingo, irá operar todos os dias, inclusive com aumento de frota.



Contatos

Em caso de registrar elogio, sugestão, solicitação, reclamação ou denúncia, e sendo o seu primeiro contato nos canais de atendimento do Consórcio de Transporte Metropolitano – CTM, por favor, registrar manifestação na Central de Atendimento ao Cliente, das 6h às 18h, no número 0800 081 0158 ou no WhatsApp 99488-3999.



Se a solução para sua manifestação não for atendida no prazo apresentado, o usuário, com número do protocolo inicial registrado em um dos canais, poderá enviar sua demanda no nosso canal de segunda instância, a Ouvidoria, por meio do e-mail [email protected] ou pelos telefones 3182.5544/5633.



