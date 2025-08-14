A- A+

MOBILIDADE Terminal Integrado Tancredo Neves passa a contar com Bicicletário Inteligente O equipamento funcionará das 4h às 23h, com capacidade para 35 vagas, com entrada liberada através de reconhecimento facial

O Governo do Estado, por meio do Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) e em parceria com a Nova Mobi Pernambuco, empresa concessionária responsável pela administração dos 26 Terminais Integrados da Região Metropolitana (RMR), entregou à população um Bicicletário Inteligente que atenderá os passageiros do Terminal Integrado Tancredo Neves, na Zona Sul da cidade.

O objetivo é incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte sustentável, contribuindo para a melhoria da mobilidade urbana e, consequentemente, para a redução da poluição, já que a bicicleta vem se consolidando como um meio de transporte, além de sustentável, acessível e eficiente para a locomoção em grandes cidades.

Bicicletário Inteligente

O equipamento funcionará das 4h às 23h, com capacidade para 35 vagas, com entrada liberada através de reconhecimento facial. Por isso, para ter acesso ao local, o usuário deverá realizar um cadastro prévio, por meio da leitura de um QR Code disponível na entrada do bicicletário e seguir o passo a passo indicado.



O uso de tranca ou cadeado é obrigatório, sendo de responsabilidade do usuário. Será permitido estacionar apenas uma bicicleta por usuário.

Atenção às normas de uso

As bicicletas que permanecerem estacionadas por mais de 48 horas consecutivas poderão ser removidas para outro local, com aviso prévio por um representante da concessionária. Após a remoção, o usuário terá 30 dias para retirá-la.

O CTM e a Nova Mobi Pernambuco não se responsabilizam por danos à bicicleta ou aos seus acessórios, como capacetes, luvas, capas de chuva, mochilas, entre outros. Além disso, é proibido trafegar montado na bicicleta nas áreas internas do terminal, assim como estacionar fora dos ganchos ou paraciclos disponíveis, e também utilizar o espaço para estacionar motocicletas, bicicletas de carga ou bicicletas a combustão.

Para o Diretor-Presidente do CTM, Matheus Freitas, os bicicletários são espaços pensados para quem escolhe a bicicleta como meio de transporte, mas também precisa usar o ônibus no dia a dia.

“Estamos oferecendo um local seguro para estacionar a bike, evitando roubos e danos, e incentivando a integração entre o transporte público e a mobilidade ativa. Além de ampliar o alcance das viagens, essa combinação faz bem para a saúde, para o bolso e para o meio ambiente. Então, se você é ciclista, aproveite e faça parte desse movimento por uma cidade mais sustentável e com mais qualidade de vida para todos", destacou.

Com informações da assessoria.

