Oficina Terreirada em Cena promove oficina gratuita de stop-motion para crianças em Paulista Atividade integra celebração "Um Dia para Ibeji" no Terreiro Axé Talabi, com 20 vagas para participantes de 6 a 15 anos

O projeto Terreirada em Cena realiza, nos dias 27 e 28 de setembro, uma oficina gratuita de stop-motion voltada para crianças de 6 a 15 anos no Terreiro Axé Talabi, em Paratibe, Paulista. A ação faz parte da celebração “Um Dia para Ibeji”, dedicada à infância nas tradições afro-indígenas.

Oficina incentiva aprendizado e criatividade

Serão oferecidas 20 vagas, com prioridade para crianças de comunidades de terreiro. Durante dois dias, os participantes vão aprender todas as etapas da criação de um curta-metragem, da concepção da ideia até a edição.

De acordo com a idealizadora Uenni, a atividade preserva memórias e histórias por meio da linguagem audiovisual. “O stop-motion permite transformar ensinamentos em imagens, sons e movimentos, fortalecendo a imaginação e a escuta”, explicou.

Valorização da cultura afro-indígena

O Terreiro Axé Talabi, fundado há mais de 30 anos, é reconhecido como Patrimônio Vivo de Pernambuco. Além das práticas religiosas, desenvolve ações sociais e culturais com a comunidade local.

Serviço

Evento: Terreirada em Cena

Data: 27 e 28 de setembro de 2025

Horário: 8h às 16h

Local: Ilé Àse Òrìsànlá Tàlábí – Rua Orobó, 257, Paratibe, Paulista-PE

Público-alvo: crianças de 6 a 15 anos

Entrada: gratuita

Inscrições: presenciais no dia 27, a partir das 8h

Com informações da assessoria

