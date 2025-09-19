A- A+

Ancestralidade Terreiro Axé Talabí recebe encontros e celebra Jurema Sagrada de Pernambuco Programações gratuitas incluem vivências, rodas de diálogo, mostras gastronômicas e apresentações culturais em Paulista

Patrimônio vivo de Pernambuco, o Terreiro Axé Talabí recebe os encontros “Entrei nas matas da Jurema” e “Festival gastronômico Encantaria dos Sabores Afroindígenas: a mesa sagrada da Jurema” nesta sexta-feira (19) e sábado (20),

Com entrada gratuita, o evento ocorre na rua Orobó, 257, no bairro de Paratibe, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife.

As programações incluem vivências, rodas de diálogo, mostras gastronômicas e apresentações culturais com a participação de sacerdotisas de Terreiros de Jurema.

Os projetos são realizados pelo Núcleo de Mídia, Comunicação e Tecnologia Social, em parceria com o Terreiro Axé Talabi e incentivo da Política Nacional Aldir Blanc, no município de Paulista.

Nesta sexta-feira, o encontro “Entrei nas matas da Jurema” traz o tema “A força ancestral das mulheres na Jurema Sagrada”, a partir das 16h, propondo uma imersão nas tradições culturais afro-indígenas, celebrando a Jurema Sagrada como símbolo de resistência da identidade cultural pernambucana e da cidade de Paulista.

As vivências e debates com juremeiras procuram valorizar a história e memória das mulheres na Jurema Sagrada, abordando a sua presença como elemento fundamental na continuidade das tradições ao longo da história e debatendo o atual panorama.

A intenção é promover uma abordagem interativa que valorize a oralidade e as práticas culturais dos Povos de Terreiro como parte do patrimônio imaterial.

No sábado, também a partir das 16h, as atividades terão continuidade com o “Festival gastronômico Encantaria dos Sabores Afroindígenas: a mesa sagrada da Jurema”.

A iniciativa promove a gastronomia afro-indígena como cultura, que expressa valores civilizatórios, fatores sociais, estéticos e culturais dos povos tradicionais de matriz afro-indígena.

Na programação do Festival, mostra e degustação de pratos sagrados da Jurema, vivências em gastronomia e apresentação cultural. O Biju, o Piracaia (peixe assado na folha da bananeira) e o Pirão de Chambaril são alguns dos pratos que vão estar na mostra gastronômica. A programação foi construída a partir da culinária preservada na tradição da Jurema Sagrada do Rei Salomão, salvaguardada na referida comunidade

Confira a programação completa:

Sexta-feira (19):



16h – Abertura das vivência de conhecimentos ancestrais – com a Juremeira Mãe Lú da Cabocla Jacira (Terreiro Axé Talabi);

16h30 – Vivência “Histórias e Memórias Encantadas” com a Juremeira Mãe Jadna da Cabocla Assuanã (Centro Espírita Catarina D’angola);

17h – Vivência “Mãe Natureza e Território” com a Juremeira Mãe Cristina da Cabocla Jacira (Terreiro Obalaganju Axé Omolomin.)

17h30 – Vivência “Os Encantos das Águas” com a Juremeira Mãe Deglês da Cabocla Janaina (Terreiro Axé Talabi);

18h – Vivência “Caça mais pra Dividir: Segurança Alimentar e Partilha Comunitária” com a Juremeira Omiyalê da Cabocla Yara (Terreiro do Córrego do Ouro);

18h30 – Apresentação Cultural: Cantos Sagrados da Jurema com Ingrid Oliveira;

19h – Mostra gastronômica e feira de economia solidária



Sábado (20):

Comidas de caboclos: os sabores encantados das matas, com mestras e mestres da gastronomia da Jurema Sagrada;

Na mesa farta dos mestres: saberes, sabores e memórias da Jurema, com mestras e mestres da Jurema sagrada.

Apresentação de sete pratos que compõem a cozinha encantada da Jurema;

Mostra gastronômica afro-indígena;

Apresentação cultural: Cantos de Caboclos com as crianças da Escola Àlámojú.

Serviço

Terreiro Axé Talabi

Dias: 19 e 20 de Setembro de 2025

Horário: 16h

Local: Terreiro Axé Talabi

Endereço: Rua Orobó, 257, Paratibe, Paulista-PE

Entrada: Gratuita



