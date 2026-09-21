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Notícias Terreiro é alvo de tiros durante celebração religiosa no Recife; autores fugiram Caso aconteceu no bairro de Passarinho, Zona Norte da cidade, no sábado (19)

Um terreiro no bairro de Passarinho, Zona Norte do Recife, foi alvo de tiros durante uma celebração religiosa. O caso aconteceu no sábado (19) e ninguém ficou ferido.

Cerca de 20 pessoas participavam da celebração no local. Uma delas relatou que um homem gritou do lado de fora da casa "Macumba aqui não" e, em seguida, pelo menos quatro disparos foram ouvidos. As informações são do g1.

Procurada, a Polícia Militar informou que foi acionada para atender a ocorrência na porta de entrada da residência e centro espírita.

"O efetivo compareceu prontamente ao local, manteve contato com a solicitante e confirmou que foram efetuados disparos na porta do estabelecimento", afirmou a corporação.

Os autores dos disparos fugiram do local antes da chegada dos policiais e, até a publicação da matéria, não foram encontrados.

"Os policiais militares realizaram diligências e rondas ostensivas na região com o objetivo de localizar os suspeitos, porém sem êxito na captura", completou a PM.



Em contato com a reportagem, a Polícia Civil informou que "não há registro de Boletim de Ocorrência relacionado aos fatos". Apesar disso, depois de tomar conehcimento sobre o caso, "determinou a adoção das providências necessárias para a apuração, por meio da Delegacia da Macaxeira, que já iniciou as diligências para esclarecer as circunstâncias da ocorrência e identificar os possíveis envolvidos".

"A PCPE reforça a importância do registro do Boletim de Ocorrência, que é fundamental para formalizar a denúncia perante a autoridade policial, reunir informações e elementos que possam contribuir para a investigação e possibilitar a adoção das medidas legais cabíveis", completou a corporação.

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