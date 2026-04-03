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MUNDO Terremoto de magnitude 5,8 atinge Afeganistão e Paquistão deixando mortos e feridos O tremor desta sexta teve epicentro na cadeia de montanhas Hindu Kush, a cerca de 150 quilômetros a leste da cidade afegã de Kunduz

Um terremoto de magnitude preliminar de 5,8 na escala Richter abalou partes do norte e leste do Afeganistão e o oeste do Paquistão nesta sexta-feira, 3. O porta-voz do governador de Cabul informou que pelo menos oito pessoas morreram.

O tremor desta sexta teve epicentro na cadeia de montanhas Hindu Kush, a cerca de 150 quilômetros a leste da cidade afegã de Kunduz, segundo o Centro Sismológico Euro-Mediterrâneo e o Serviço Geológico dos Estados Unidos.



Com o epicentro a mais de 180 quilômetros de profundidade, o terremoto foi sentido em uma ampla área do Afeganistão e do Paquistão. Foi percebido em regiões como Islamabad, Peshawar, Chitral, Swat e Shangla, de acordo com o Departamento Meteorológico do Paquistão.

O porta-voz do Ministério da Saúde do Afeganistão, Sharafat Zaman, afirmou que as autoridades de saúde de Cabul e das províncias foram colocadas em alerta.

Fonte: Associated Press

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