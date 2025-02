A- A+

QUE SUSTO! Terremoto: moradores de SP e RJ recebem alerta na madrugada desta sexta; não houve nenhum tremor Nenhum terremoto aconteceu, de fato. A palavra-chave "terremoto" aparece nas primeiras colocações dos trends do X e do Google

Moradores de São Paulo e do Rio de Janeiro receberam, na madrugada desta sexta-feira (14), um alerta de terremoto com magnitude de até 5,5 graus.

O aviso no sistema de alertas do Android chegou por volta das 2h. Segundo a notificação, o suposto tremor teria acontecido a cerca de 55 quilômetros de Ubatuba, no litoral de São Paulo.

Junto à notificação, o alerta indicou medidas de segurança, como uso de sapatos, verificação de saídas de gás e evitar construções danificadas.

Nenhum terremoto aconteceu, de fato. A Defesa Civil de São Paulo emitiu comunicado nas redes sociais para dizer que não houve nenhuma ocorrência.

"Segundo o Centro de Sismologia da USP não foi registrado nenhum terremoto no estado de SP nesta madrugada. Não há nenhuma ocorrência relacionada com terremoto em atendimento", postou a entidade.

Segundo o Centro de Sismologia da USP não foi registrado nenhum terremoto no estado de SP nesta madrugada. Não há nenhuma ocorrência relacionada com terremoto em atendimento. — Defesa Civil SP (@defesacivilsp) February 14, 2025

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) e o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico (ESMC) também não registraram nenhum terremoto no Brasil.

Com a repercussão do alerta falso, a palavra-chave "terremoto" aparece nas primeiras colocações dos trends do X e do Google, nesta sexta-feira.

O Google ainda não esclareceu o que teria causado o disparo do alerta de terremoto.

