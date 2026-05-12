Oriente Médio
Terremoto atinge Teerã, segundo imprensa iraniana; não há relatos de feridos
Na mesma linha, um relatório da Organização de Gestão de Crises do país também relatou que o terremoto não causou danos, após avaliações iniciais
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Um terremoto de magnitude 4,6 atingiu o Irã na noite desta terça-feira (12) de acordo com informações da agência de notícias local Tasnim. O incidente aconteceu na cidade de Pardis, que fica na província de Teerã nas proximidades com a província de Mazandaran.
Não há relatos de feridos nem de danos materiais, informou a Cruz Vermelha à agência Fars. Na mesma linha, um relatório da Organização de Gestão de Crises do país também relatou que o terremoto não causou danos, após avaliações iniciais.
Ainda segundo a Fars, dois outros tremores secundários atingiram a região na divisa entre as duas províncias, um de magnitude 4 e outro de 3,4.