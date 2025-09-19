A- A+

MUNDO Terremoto causa danos em Papua, na Indonésia; Rússia foi atingida por outro tremor Não houve relatos imediatos de vítimas

Um terremoto de magnitude 6,1 sacudiu a região mais oriental da Indonésia, Papua, na madrugada desta sexta-feira, 19, causando danos dispersos em uma cidade costeira. Não houve relatos imediatos de vítimas. Um outro tremor, ainda mais forte, atingiu a Rússia poucas horas antes, gerando um alerta de tsunami, posteriormente cancelado (veja mais abaixo).

Na Indonésia, Pelo menos duas casas e a ponte principal da cidade de Nabire, na província de Papua Central, desabaram, disse Suharyanto, chefe da Agência Nacional de Mitigação de Desastres. Um escritório do governo, uma igreja e um aeroporto sofreram danos menores.

"No geral, a situação está segura e sob controle", disse Suharyanto, que como muitos indonésios usa um único nome, em uma mensagem de vídeo.

As pessoas correram de suas casas ou para terrenos mais altos quando o terremoto ocorreu e as redes de telecomunicações em Nabire e várias outras cidades da região foram interrompidas, disse o porta-voz da agência, Abdul Muhari, em um comunicado.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos informou que o terremoto de magnitude 6,1 teve seu epicentro a 28 quilômetros (17 milhas) ao sul de Nabire, a uma profundidade de 10 quilômetros (6 milhas).

A Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica da Indonésia informou que não havia risco de tsunami, pois o terremoto teve seu epicentro em terra firme. A mesma cidade foi atingida por terremotos mortais em 2004. Um deles, em fevereiro, matou 30 pessoas e danificou centenas de casas, e outro, em novembro daquele ano, causou 32 mortes.

A Indonésia, um vasto arquipélago com mais de 280 milhões de habitantes, está localizada sobre grandes falhas sísmicas e é frequentemente atingida por terremotos e erupções vulcânicas.

Rússia

Um outro terremoto, este de magnitude 7,8, foi registrado nesta sexta-feira - noite de quinta (18) no Brasil - na costa de Kamchatka, no extremo oriente russo, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

O tremor ocorreu a 128 quilômetros a leste da cidade russa de Petropávlovsk-Kamchatski, a uma profundidade de dez quilômetros, o que levou o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico dos Estados Unidos a emitir um aviso sobre possíveis ondas perigosas nas costas próximas. Posteriormente, o alerta foi retirado.

Veja também