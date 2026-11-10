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Tremor Terremoto de 5,6 atinge Guatemala e El Salvador, sem relatos de vítimas ou danos Epicentro do tremor ocorreu a 43 km ao sul da cidade de Puerto San José, na Guatemala

Um terremoto de magnitude 5,6, com epicentro na costa da Guatemala, abalou nesta terça-feira (10) parte do território guatemalteco e de El Salvador. Até o momento, não há relatos de vítimas ou danos, informaram institutos geológicos.

O tremor foi registrado a 35 km de profundidade, com epicentro 43 km ao sul de Puerto San José, na Guatemala, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês). O abalo ocorreu às 08h54 (horário local; 11h54 no horário de Brasília).

Autoridades da Guatemala e de El Salvador descartaram, por ora, feridos ou danos à infraestrutura em decorrência do sismo.

A Guatemala, assim como os demais países da América Central, costuma registrar fenômenos desse tipo devido à convergência das placas tectônicas do Caribe e de Cocos, assim como a falhas geológicas locais que geram movimentos, em sua maioria, imperceptíveis.

O sismo mais forte na região ocorreu em 9 de outubro, no Panamá, quando um terremoto de magnitude 7,7 deixou três mortos, mais de 2.000 desabrigados ou afetados, além de causar danos a residências e escolas.

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