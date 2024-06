A- A+

natureza Terremoto de 6,3 de magnitude atinge o sul do Peru com epicentro no Pacífico As autoridades descartaram ativar o alarme de tsunami, disse a Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha de Guerra

Um terremoto de magnitude 6,3 foi registrado neste domingo no litoral sul do Peru, no departamento de Arequipa, sem que autoridades tenham reportado vítimas ou danos.

O terremoto, com 25 km de profundidade, ocorreu às 9h47 locais (11h47 no horário de Brasília) e teve como epicentro o Oceano Pacífico, segundo o Instituto Geofísico do Peru.

As autoridades descartaram ativar o alarme de tsunami, disse a Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha de Guerra.

O tremor ocorreu próximo à região de Caravelí, Arequipa. A 41 km do epicentro fica a pequena cidade de Chala, com cerca de 10 mil habitantes.

"Até o momento, não foram reportados danos materiais ou vítimas", afirmou o Instituto Nacional de Defesa Civil em um comunicado.

O evento foi percebido como "entre moderado e forte pela população", acrescenta o relatório oficial.

O Peru, com cerca de 33 milhões de habitantes, está localizado no chamado Anel de Fogo do Pacífico, que se estende ao longo da costa oeste americana e onde é registrada a maior atividade sísmica do mundo.

Pelo menos cem terremotos perceptíveis à população ocorrem todos os anos.

