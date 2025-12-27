Sáb, 27 de Dezembro

MUNDO

Terremoto de 7 graus de magnitude atinge Taiwan, informa agência meteorológica

Não há registros imediatos de vítimas ou danos

Terremoto de 7 graus de magnitude atinge Taiwan, informa agência meteorológica - Foto: Reprodução/Google Maps

Um terremoto de magnitude 7 sacudiu, neste sábado (27), a costa nordeste de Taiwan, informou a agência meteorológica da ilha, sem registros imediatos de vítimas ou danos.

O terremoto foi registrado às 23h05 locais (12h05 de Brasília) a 73 km de profundidade no mar em frente ao condado de Yilan, informou a Administração Central de Meteorologia de Taiwan.

