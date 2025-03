A- A+

Um forte terremoto de magnitude 7,1 ocorreu perto de Tonga, provocando um alerta inicial de tsunami, que depois foi suspenso, para o país insular do Pacífico. O Serviço Geológico dos EUA disse que o terremoto atingiu cerca de 100 quilômetros a nordeste da ilha principal nas primeiras horas da manhã de segunda-feira, horário local.



O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico, no Havaí, emitiu um alerta informando que poderia haver a possibilidade de ondas perigosas, mas depois disse que não havia mais ameaça de tsunami

As sirenes de tsunami puderam ser ouvidas após o terremoto da 1h18 da manhã, pedindo aos moradores que se mudassem para o interior, de acordo com o site de notícias Talanoa. Não houve relatos iniciais de danos. Os moradores do grupo de ilhas Ha’apai se moveram calmamente para terrenos mais altos, segundo o relatório. As sirenes de tsunami puderam ser ouvidas após o terremoto da 1h18 da manhã, pedindo aos moradores que se mudassem para o interior, de acordo com o site de notícias Talanoa. Não houve relatos iniciais de danos. Os moradores do grupo de ilhas Ha’apai se moveram calmamente para terrenos mais altos, segundo o relatório.

Tonga é um país da Polinésia formado por 171 ilhas com uma população de pouco mais de 100 mil pessoas, a maioria das quais vive na ilha principal de Tongatapu. Fica a mais de 3,5 mil quilômetros da costa leste da Austrália.

