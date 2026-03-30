Seg, 30 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda30/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Fenômeno Natural

Terremoto de 7,3 graus abala Vanuatu

Epicentro do tremor foi registrado a quase 35 quilômetros a nordeste de Luganville, a segunda cidade mais populosa do arquipélago

Reportar Erro
Epicentro do tremor foi registrado a quase 35 quilômetros a nordeste de Luganville, a segunda cidade mais populosa do arquipélagoEpicentro do tremor foi registrado a quase 35 quilômetros a nordeste de Luganville, a segunda cidade mais populosa do arquipélago - Foto: Reprodução/Google Maps

Um terremoto de 7,3 graus de magnitude sacudiu Vanuatu, um pequeno país insular no Pacífico, nesta segunda-feira (30), informou o Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Leia também

• Estádio Azteca reabre após quase dois anos e inicia contagem regressiva para a Copa do Mundo

• ONU estima que haja 10 mil mercenários colombianos em conflitos no mundo

• Sony aumenta preço de seus consoles PlayStation no mundo

O epicentro do tremor foi registrado a quase 35 quilômetros a nordeste de Luganville, a segunda cidade mais populosa do arquipélago. Não há ameaça imediata de tsunami, segundo o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter