Fenômeno Natural
Terremoto de 7,3 graus abala Vanuatu
Epicentro do tremor foi registrado a quase 35 quilômetros a nordeste de Luganville, a segunda cidade mais populosa do arquipélago
Epicentro do tremor foi registrado a quase 35 quilômetros a nordeste de Luganville, a segunda cidade mais populosa do arquipélago - Foto: Reprodução/Google Maps
Um terremoto de 7,3 graus de magnitude sacudiu Vanuatu, um pequeno país insular no Pacífico, nesta segunda-feira (30), informou o Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS).
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O epicentro do tremor foi registrado a quase 35 quilômetros a nordeste de Luganville, a segunda cidade mais populosa do arquipélago. Não há ameaça imediata de tsunami, segundo o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico.