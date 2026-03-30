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Fenômeno Natural Terremoto de 7,3 graus abala Vanuatu Epicentro do tremor foi registrado a quase 35 quilômetros a nordeste de Luganville, a segunda cidade mais populosa do arquipélago

Um terremoto de 7,3 graus de magnitude sacudiu Vanuatu, um pequeno país insular no Pacífico, nesta segunda-feira (30), informou o Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O epicentro do tremor foi registrado a quase 35 quilômetros a nordeste de Luganville, a segunda cidade mais populosa do arquipélago. Não há ameaça imediata de tsunami, segundo o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico.

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