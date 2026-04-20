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Ásia Terremoto de 7,4 graus no Japão provoca tsunami com ondas de 80 cm Tremor aconteceu às 16h53 locais (4h53 de Brasília) no Pacífico, ao norte do município de Iwate

Um terremoto de 7,4 graus de magnitude abalou o norte do Japão nesta segunda-feira (20) e provocou ondas de 80 centímetros, informou a agência meteorológica nacional (JMA), que prevê ondas de até três metros.

O tremor aconteceu às 16h53 locais (4h53 de Brasília) no Pacífico, ao norte do município de Iwate.

"Abandonem imediatamente regiões costeiras e áreas próximas a rios e sigam para um local mais seguro, como terrenos elevados ou um prédio de evacuação", alertou a JMA.

"Não abandonem as áreas seguras até que a suspensão do alerta" acrescenta a advertência.

O tremor foi forte o suficiente para balançar grandes edifícios até mesmo em Tóquio, que fica a centenas de quilômetros de distância do epicentro.

O governo da primeira-ministra Sanae Takaichi informou que ativou uma equipe de gestão de crise.

O Japão é um dos países que registra mais terremotos no planeta, já que se encontra sobre quatro grandes placas tectônicas na margem ocidental do "Círculo de Fogo" do Pacífico.

O arquipélago, que tem 125 milhões de habitantes, registra quase 1.500 tremores por ano e concentra quase 18% dos terremotos do planeta.

A grande maioria é leve, mas os danos variam de acordo com a localização e a profundidade.

Em 2011, um terremoto de 9,0 graus de magnitude desencadeou um tsunami que deixou 18.500 mortos ou desaparecidos e provocou um acidente devastador na usina nuclear de Fukushima.

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