Terremoto de magnitude 4,7 é registrado perto de Nova York

Um terremoto incomum de magnitude 4,7 afetou os arredores de Nova York nesta sexta-feira (5), informou o Instituto de Geofísica dos Estados Unidos (USGS), e a cidade tremeu por alguns segundos em vários lugares.

O terremoto ocorreu "às 14h23 GMT (10h23 no horário local e 11h23 no horário de Brasília), 7 quilômetros a nordeste da estação Whitehouse, Nova Jersey", o estado fronteiriço de Nova York, do outro lado do rio Hudson.

O terremoto ocorreu a uma profundidade de 5 quilômetros, segundo o USGS.

Nenhum dano ou ferimento significativo foi relatado até o momento. "Não temos informações neste momento sobre danos significativos (mas) continuamos a avaliar a situação", escreveu Fabien Levy, porta-voz do prefeito de Nova York, Eric Adams, na rede X.

"ESTOU BEM", assegurou a conta do emblemático Empire State Building na rede X.

O leve tremor foi sentido em muitos bairros dos distritos de Manhattan e Brooklyn, causando uma avalanche de mensagens nas plataformas de redes sociais.

Na sede das Nações Unidas, as câmeras que filmavam a reunião do Conselho de Segurança sobre a crise humanitária em Gaza começaram a tremer.

A representante da ONG Save the Children, Janti Soeripto, interrompeu um discurso em que falava sobre fome e mortes. "É um terremoto?", ela perguntou.

