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Estados Unidos Terremoto de magnitude 5 sacode Los Angeles e sul da Califórnia Costa oeste dos EUA é uma região de encontro de várias placas tectônicas, por isso os tremores não são incomuns

Um terremoto de magnitude 5,0 ocorreu em frente à costa do sul da Califórnia neste sábado (28), fazendo as janelas tremerem na região de Los Angeles e obrigando um avião a abortar o pouso no aeroporto da cidade.

O tremor foi sentido nas proximidades de Manhattan Beach, uma cidade próxima a Los Angeles, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês). O abalo foi seguido por várias réplicas.

Em seu último boletim de alerta, divulgado por volta das 12h30 no horário local (17h30 de Brasília), os bombeiros de Los Angeles confirmaram que o tremor não deixou vítimas nem provocou danos significativos. Acrescentaram que os procedimentos de emergência foram concluídos e que o alerta estava suspenso.

Imagens que circulam nas redes sociais mostraram que o terremoto acionou alarmes de carros em Los Angeles e obrigou um avião da Delta Air Lines a abortar o pouso justamente quando se aproximava do aeroporto.

O avião estava prestes a tocar o solo quando ocorreu o tremor, o que levou à ordem para que a tripulação abortasse o pouso, diante da possibilidade de que uma rachadura tivesse surgido na pista.

A prefeita da cidade, Karen Bass, disse à Fox News que "foi absolutamente a decisão correta, porque como poderiam saber disso antes que as pistas fossem inspecionadas?".

Uma réplica derrubou um painel branco do teto no aeroporto de Los Angeles, onde também houve quebra de vidros em uma das áreas do terminal.

A costa oeste dos Estados Unidos é uma região de encontro de várias placas tectônicas, por isso os tremores não são incomuns.

No entanto, a maioria tem baixa magnitude e mal é percebida pelos 40 milhões de habitantes que vivem nessa região.

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