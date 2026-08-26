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América Latina Terremoto de magnitude 5,1 atinge Colômbia duas semanas após tremor devastador País ainda se recupera do terremoto de magnitude 7,4 que atingiu diversas regiões no início de agosto

Um terremoto de magnitude 5,1 atingiu Bogotá e outras cidades da Colômbia nesta quarta-feira (26), sem deixar vítimas até o momento, mas provocou temor entre os moradores que, há pouco mais de duas semanas, sofreram os efeitos de um forte terremoto.

Centenas de pessoas deixaram edifícios em meio ao som de sirenes na capital e em Bucaramanga, cidade próxima ao epicentro, ainda abaladas pelo terremoto de magnitude 7,4 de 10 de agosto.

O tremor desta quarta-feira ocorreu a 149 quilômetros de profundidade em Los Santos, município do departamento de Santander, no nordeste do país, uma região de alta atividade sísmica.

A Colômbia iniciou a fase de reconstrução e de assistência às famílias que ficaram desabrigadas pelo terremoto, que deixou mais de 330 mortos e provocou o desabamento de milhares de edifícios.

O presidente de direita Abelardo de la Espriella decretou emergência econômica devido ao terremoto mais forte registrado na Colômbia neste século.

O governo estima que a reconstrução das áreas afetadas custará cerca de 9,57 bilhões de dólares (49,3 bilhões de reais).

As cidades mais atingidas foram Cali e Pereira, onde milhares de casas, prédios residenciais, hotéis e escolas foram destruídos ou sofreram danos estruturais.

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