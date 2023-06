A- A+

Equador Terremoto de magnitude 5,3 deixa um ferido no Equador Tremor teve epicentro no município de Tena, na província de Napo

Um terremoto de magnitude 5,3 sacudiu o nordeste do Equador na madrugada deste domingo (18) e deixou uma pessoa ferida, segundo os primeiros relatos das autoridades.

O tremor teve epicentro no município de Tena, na província de Napo, e foi sentido em 20 municípios e cidades, incluindo a capital, Quito, segundo a Secretaria de Gestão de Riscos.

Em Archidona, localidade a cerca de 10 milhas de Tena, uma pessoa ficou ferida "devido à queda de um vidro de uma porta", segundo a entidade estatal.

A Secretaria não informou até o momento se há mais danos ou danos causados à infraestrutura.

Em março deste ano, 14 pessoas foram mortas por um tremor de magnitude 6,5 no sudoeste do Equador e mais uma no vizinho Peru.

Veja também

Guerra Rússia multiplica julgamentos por criticar a ofensiva na Ucrânia