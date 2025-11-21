Pelo menos cinco mortos após terremoto de magnitude 5,5 em Bangladesh
Tremor aconteceu a cerca de 33 quilômetros da capital Daca
Pelo menos cinco pessoas morreram após o terremoto de magnitude 5,5 que abalou Bangladesh nesta sexta-feira (21), segundo um novo balanço do governo.
Algumas pessoas choravam, outras pareciam chocadas, observaram jornalistas da AFP em Dacca.
O terremoto ocorreu às 10h38 locais (1h38 em Brasília), próximo à cidade de Narsingdi, a cerca de 33 quilômetros da movimentada capital, Dacca, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).
O Departamento Meteorológico de Bangladesh relatou um terremoto de magnitude 5,7 com epicentro na cidade de Madhabdi, no distrito de Narsingdi. O tremor foi sentido por 26 segundos, informou.
Pelo menos cinco pessoas morreram e cerca de 100 ficaram feridas, incluindo estudantes universitários e trabalhadores de uma fábrica, declarou o chefe do governo provisório, Muhammad Yunus, em um comunicado.
Entre os falecidos estão duas crianças, informou o Ministério da Saúde deste país asiático de 170 milhões de habitantes.
Outras três pessoas, incluindo uma criança, morreram depois que a grade de um edifício de oito andares caiu em frente a um açougue no bairro de Armanitola, nos arredores da capital.
O sistema do USGS que fornece avaliações preliminares sobre o impacto dos terremotos havia estimado a possibilidade de "mortes significativas" e danos.
O terremoto provocou pânico entre muitos habitantes desse país de maioria muçulmana e 170 milhões de habitantes, que estavam em suas casas em seu dia de folga quando ouviram uma forte explosão e correram para fora.