Terremoto de magnitude 5,5 sacode a Guatemala, sem causar vítimas

Um tremor de magnitude 5,5 abalou nesta quarta-feira (1º) o sul e o sudoeste da Guatemala, sem informações preliminares de vítimas ou danos materiais, informou o porta-voz da Defesa Civil, Rodolfo García.

O sismo foi registrado às 15h52 locais (18h52 em Brasília) com epicentro no Oceano Pacífico, no litoral do departamento de Escuintla (sul), detalhou o funcionário da entidade, que pertence à Coordenadoria Nacional para a Redução de Desastres (Conred).

O terremoto, que teve uma profundidade de 5 km, foi sentido em parte do sudoeste do país, incluindo a colonial e turística Antigua Guatemala, o que causou temor entre a população, mas sem deixar vítimas ou danos materiais.

A Guatemala costuma sofrer fenômenos deste tipo pela convergência das placas tectônicas do Caribe e de Cocos, bem como por falhas geológicas locais que geram uma série de movimentos, a maioria imperceptível para o ser humano.

Segundo as autoridades, 90% do território guatemalteco é propenso a tremores.

