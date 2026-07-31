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ABALO SÍSMICO Terremoto de magnitude 5,6 atinge região perto da fronteira entre Peru e Brasil Tremor aconteceu a uma profundidade de 154 quilômetros, segundo o relatório do USGS, a cerca de 60 quilômetros da fronteira com o Acre

Um terremoto de magnitude 5,6 atingiu a cidade de Pucallpa, no Peru, que fica em uma região próxima à fronteira com o Brasil. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o tremor foi sentido na noite dessa quinta-feira (30).

O terremoto aconteceu a uma profundidade de 154 quilômetros, segundo o relatório do USGS. O epicentro fica a cerca de 60 quilômetros da fronteira entre o Peru e o estado do Acre.

Até a publicação da matéria, não havia relatos de brasileiros que tivessem sentido o tremor no país. O governo peruano também não se posicionou oficialmente.

Terremotos são mais raros no Brasil

Raros no Brasil, terremotos são mais comnuns no Peru. O território brasileiro está localizado no interior de uma placa tectônica, enquanto o peruano fica mais próximo das bordas, onde há atrito entre as placas.

Ainda assim, moradores do Brasil, em alguns casos, podem sentir reflexos dos abalos sísmicos de outros países.

Em junho deste ano, por exemplo, moradores do Pará, Amazonas, Roraima e Amapá foram impactados por tremores do duplo terremoto que atingiu a Venezuela. Na ocasião, mais de 5 mil pessoas morreram, sem danos do lado brasileiro.

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