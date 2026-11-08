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JAPÃO

Terremoto de magnitude 5,7 deixa vários feridos no Japão

O tremor foi registrado à 1h04 (13h04 de sábado, no horário de Brasília)

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Um terremoto de magnitude 5,7 deixou mais de 20 feridos neste domingo (8), no centro do JapãoUm terremoto de magnitude 5,7 deixou mais de 20 feridos neste domingo (8), no centro do Japão - Foto: Jiji Press/AFP

Um terremoto de magnitude 5,7 deixou mais de 20 feridos neste domingo (8), no centro do Japão, informaram autoridades e a mídia local.

O tremor foi registrado à 1h04 (13h04 de sábado, no horário de Brasília) no oeste da província de Shizuoka, a 40 km de profundidade, informou a Agência Meteorológica do Japão.

O jornal local Chunichi Shimbun e a emissora Tokai TV relataram pelo menos 24 feridos em Shizuoka, cerca de 200 quilômetros a oeste de Tóquio, e na província vizinha de Aichi.

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Um funcionário da área de segurança de Aichi disse à AFP que foram registrados 16 feridos leves, enquanto a província de Shizuoka informou que houve três feridos, incluindo uma mulher de 90 anos que caiu da cama.

Foram relatados danos materiais, como janelas quebradas em várias cidades afetadas, e o tráfego ferroviário foi interrompido na manhã de domingo na região.

O Japão está situado na junção de quatro grandes placas tectônicas e sofre cerca de 18% dos terremotos registrados no mundo.

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