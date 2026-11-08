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JAPÃO Terremoto de magnitude 5,7 deixa vários feridos no Japão O tremor foi registrado à 1h04 (13h04 de sábado, no horário de Brasília)

Um terremoto de magnitude 5,7 deixou mais de 20 feridos neste domingo (8), no centro do Japão, informaram autoridades e a mídia local.

O tremor foi registrado à 1h04 (13h04 de sábado, no horário de Brasília) no oeste da província de Shizuoka, a 40 km de profundidade, informou a Agência Meteorológica do Japão.

O jornal local Chunichi Shimbun e a emissora Tokai TV relataram pelo menos 24 feridos em Shizuoka, cerca de 200 quilômetros a oeste de Tóquio, e na província vizinha de Aichi.

Um funcionário da área de segurança de Aichi disse à AFP que foram registrados 16 feridos leves, enquanto a província de Shizuoka informou que houve três feridos, incluindo uma mulher de 90 anos que caiu da cama.

Foram relatados danos materiais, como janelas quebradas em várias cidades afetadas, e o tráfego ferroviário foi interrompido na manhã de domingo na região.

O Japão está situado na junção de quatro grandes placas tectônicas e sofre cerca de 18% dos terremotos registrados no mundo.

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