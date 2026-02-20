A- A+

TREMOR Terremoto de magnitude 5,8 sacode o leste do Afeganistão Sismo ocorreu a cerca de 130 quilômetros ao nordeste de Cabul

Um terremoto sacudiu nesta sexta-feira (20) o leste do Afeganistão, informaram jornalistas da AFP na capital, Cabul, e na província de Nangarhar.

O tremor de magnitude 5,8 ocorreu a cerca de 130 quilômetros ao nordeste de Cabul, segundo o Centro Geológico dos Estados Unidos.

Até o momento não se tem informações sobre danos ou vítimas.

Moradores das províncias de Bamiyan e Wardak, ao oeste da capital, também relataram à AFP que sentiram o tremor.

Os terremotos são comuns no Afeganistão ao longo da cordilheira do Hindu Kush, perto da área de encontro entre as placas tectônicas eurasiática e indiana.

Em agosto de 2025, um terremoto de magnitude 6 no leste do país devastou vilarejos nas encostas e provocou a morte de mais de 2.200 pessoas.

Semanas depois, um sismo de magnitude 6,3 no norte do Afeganistão deixou pelo menos 27 mortos.

Em 2023 e 2022, centenas de pessoas morreram e milhares de residências foram destruídas por outros terremotos ocorridos em Herat, perto da fronteira com o Irã, e em Nangarhar.

As redes de comunicação e infraestruturas precárias nas zonas montanhosas do Afeganistão têm dificultado a resposta a desastres, impedindo que as autoridades cheguem a vilarejos remotos durante horas ou até mesmo dias.

