Terremoto de magnitude 5,9 atinge Afeganistão e Paquistão; não há relatos de vítimas
O epicentro do tremor foi localizado na região de Hindu Kush, no Afeganistão
Um terremoto de magnitude 5,9 atingiu partes do Afeganistão e do Paquistão neste sábado (27), informaram as autoridades. Não houve relatos imediatos de danos ou vítimas.
O epicentro foi localizado na região de Hindu Kush, no Afeganistão, segundo o Departamento Meteorológico do Paquistão. O tremor foi sentido em Islamabad, assim como na província oriental de Punjab e na província noroeste de Khyber Pakhtunkhwa, que faz fronteira com o Afeganistão. Também houve relatos do tremor na região da Caxemira administrada pelo Paquistão.
Anwar Shahzad, porta-voz da Autoridade Provincial de Gestão de Desastres, afirmou que as avaliações iniciais não identificaram relatos de vítimas ou danos.
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Um terremoto de magnitude 7,6 em 2005 matou dezenas de milhares de pessoas no Paquistão e na Caxemira, região montanhosa do Himalaia disputada pelo Paquistão e pela Índia.
*Conteúdo traduzido com o auxílio de inteligência artificial, editado e revisado pela redação da Broadcast (Sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).