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terremoto Terremoto de magnitude 5,9 atinge Afeganistão e Paquistão; não há relatos de vítimas O epicentro do tremor foi localizado na região de Hindu Kush, no Afeganistão

Um terremoto de magnitude 5,9 atingiu partes do Afeganistão e do Paquistão neste sábado (27), informaram as autoridades. Não houve relatos imediatos de danos ou vítimas.



O epicentro foi localizado na região de Hindu Kush, no Afeganistão, segundo o Departamento Meteorológico do Paquistão. O tremor foi sentido em Islamabad, assim como na província oriental de Punjab e na província noroeste de Khyber Pakhtunkhwa, que faz fronteira com o Afeganistão. Também houve relatos do tremor na região da Caxemira administrada pelo Paquistão.



Anwar Shahzad, porta-voz da Autoridade Provincial de Gestão de Desastres, afirmou que as avaliações iniciais não identificaram relatos de vítimas ou danos.



Um terremoto de magnitude 7,6 em 2005 matou dezenas de milhares de pessoas no Paquistão e na Caxemira, região montanhosa do Himalaia disputada pelo Paquistão e pela Índia.



*Conteúdo traduzido com o auxílio de inteligência artificial, editado e revisado pela redação da Broadcast (Sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).

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