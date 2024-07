A- A+

panamá Terremoto de magnitude 5,9 causa danos no Panamá A profundidade do terremoto foi de 11 quilômetros

Um terremoto de magnitude 5,9, com epicentro na região fronteiriça entre Panamá e Costa Rica, danificou nesta segunda-feira (8) alguns edifícios sem causar vítimas, informaram as autoridades panamenhas.

O terremoto foi registrado às 04h54 locais (06h54 no horário de Brasília) com epicentro 15 quilômetros a leste da comunidade de Progreso, na província de Chiriquí, cerca de 500 quilômetros a sudoeste da Cidade do Panamá, segundo o Instituto de Geociências da Universidade do Panamá.

A profundidade do terremoto foi de 11 quilômetros.

Segundo o governo panamenho, não há registros de vítimas deste forte terremoto, mas deixou "danos significativos" na cidade de David, em Chiriquí, a 80 km do epicentro.

Posteriormente, o Instituto de Geociências relatou um tremor secundário de magnitude 4,9 registrado às 7h31 (09h31 no horário de Brasília) com epicentro a três quilômetros do primeiro. A profundidade deste último foi de 6 quilômetros.

"Avaliações estão sendo realizadas em centros hospitalares, centros educacionais e domicílios em toda a província" de Chiriquí, segundo comunicado do governo panamenho.

O Serviço Nacional de Proteção Civil (Sinaproc) retirou pacientes e funcionários de um hospital em David, onde houve alguns danos no teto e nos móveis.

O Sinaproc publicou fotos com danos mínimos a outros edifícios.

Segundo a mídia local, as aulas também foram suspensas no setor.

