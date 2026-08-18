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Terremoto

Terremoto de magnitude 5,9 estremece província central chinesa de Qinghai

Epicentro foi localizado em uma área rural montanhosa, 269 km a sudeste da cidade de Dunhuang

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Centro de Redes de Terremotos da China registrou o tremor com magnitude 5,6Centro de Redes de Terremotos da China registrou o tremor com magnitude 5,6 - Foto: USGS/Reprodução

Um terremoto de pouca profundidade e magnitude 5,9 sacudiu na manhã desta quarta-feira (19, dados locais) na província chinesa de Qinghai, no centro do país, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O epicentro foi localizado em uma área rural montanhosa, 269 km a sudeste da cidade de Dunhuang, e teve uma profundidade de 10 km, segundo o USGS.

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O Centro de Redes de Terremotos da China registrou o tremor com magnitude 5,6, informou a agência oficial de notícias Xinhua.

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