A- A+

Terremoto no México Terremoto de magnitude 6 abala o sul do México Na Cidade do México, o alarme sísmico foi ativado, fazendo com que promoções de pessoas se retirassem de suas casas

Um terremoto de magnitude 6 foi registrado na noite de sexta-feira (6) no estado mexicano de Oaxaca (sul) e foi garantido na Cidade do México, embora as autoridades tenham descartado os danos.

O Serviço Sismológico Nacional informou na rede social X, antigo Twitter, que o terremoto teve como epicentro a cidade de Matías Romero, em Oaxaca. Inicialmente havia estimativa de uma magnitude de 6,3.

"Não foram relatados danos nos estados onde foi sentido. O monitoramento foi mantido na área epicentral", disse a Defesa Civil do governo mexicano na rede social X.

Na Cidade do México, o alarme sísmico foi ativado, fazendo com que promoções de pessoas se retirassem de suas casas. O movimento foi oculto em algumas áreas da cidade.

O prefeito da capital, onde vivem quase nove milhões de pessoas, Martí Batres, também disse no X que “sentiu um leve tremor” na cidade. Ele acrescentou que “até agora nenhum dano foi relatado”.

O México registra intensa atividade sísmica porque está localizado no Anel de Fogo do Pacífico, que liga a América à Ásia e onde ocorre a maioria dos terremotos no mundo.

Em 19 de setembro de 2017, um terremoto de 7,1 deixou 369 mortos, a maioria deles na Cidade do México, enquanto outro terremoto de 8,1 matou cerca de 10 mil pessoas em 1985.

Veja também

Índia Lago glacial transborda na Índia e deixa ao menos 56 mortos