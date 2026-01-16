A- A+

ESTADOS UNIDOS Terremoto de magnitude 6 atinge costa de Oregon, nos EUA Não houveram registros imediatos de vítimas ou danos

Um terremoto de magnitude 6 atingiu a costa do Estado de Oregon, nos Estados Unidos, na madrugada desta sexta-feira, 16. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), o epicentro do tremor ocorreu a 10 quilômetros de profundidade e a 295 quilômetros a oeste da cidade de Bandon.

Ainda não há informações sobre vítimas ou danos. A agência americana emitiu um alerta verde, que indica baixa probabilidade de mortes e de perdas econômicas relacionadas ao tremor.

O terremoto não gerou alerta de tsunami. De acordo com o USGS, a probabilidade de ocorrer pelo menos um tremor secundário de magnitude 3 na próxima semana é de 65%.



