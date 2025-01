Terremoto de magnitude 6,0 atinge Taiwan

A- A+

Um terremoto de magnitude 6,0 atingiu Taiwan nesta segunda (terça-feira no país), informou o Serviço Geológico dos EUA (USGS), e bombeiros locais relataram que pelo menos três pessoas ficaram presas no desabamento de uma casa no sul da ilha.



O terremoto sacudiu prédios na capital Taipé e ocorreu às 0h17 da terça-feira (horário local), 12 quilômetros ao norte do distrito de Yujing, no sul da ilha.

Bombeiros locais disseram que pelo menos três pessoas ficaram presas em uma casa que desabou na cidade de Tainan. Um jornalista da AFP em Taipei sentiu seu prédio tremer por quase um minuto. Terremotos são comuns em Taiwan, pois a ilha está localizada perto da junção de duas placas tectônicas.

O último grande terremoto ocorreu em abril de 2024, quando a ilha foi atingida por um tremor de magnitude 7,4 que as autoridades disseram ter sido o mais forte dos últimos 25 anos.

Pelo menos 17 pessoas morreram no terremoto, que causou deslizamentos de terra e danos graves a prédios ao redor de Hualien, no centro-leste da ilha.

