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Terremoto de magnitude 6,1 atinge região próxima a Vanuatu, no Pacífico Sul

Epicentro do tremor foi localizado a 56 quilômetros a noroeste da pequena aldeia costeira de Port Olry

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Tremor atingiu região próxima a Port OlryTremor atingiu região próxima a Port Olry - Foto: Google Maps/Reprodução

Um terremoto de magnitude 6,1 atingiu no domingo uma área próxima à costa de Vanuatu, um país no Pacífico Sul, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O epicentro do tremor foi localizado a 56 quilômetros a noroeste da pequena aldeia costeira de Port Olry, a uma profundidade de 188 quilômetros, segundo o USGS.

Inicialmente, não foram registrados danos, e o departamento de riscos naturais de Vanuatu não emitiu alerta de tsunami.

Matéria em atualização. 

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