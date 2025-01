A- A+

América do Sul Terremoto de magnitude 6,1 graus atinge o norte do Chile O sismo foi sentido em diversas localidades do Deserto do Atacama

Um terremoto de magnitude 6,1 sacudiu nesta quinta-feira, 2, o norte do Chile. Apesar disso, as autoridades locais não relataram até o momento se há vítimas, danos nem risco de tsunami em suas costas.



O serviço geológico dos Estados Unidos (USGS), que registra a atividade sísmica em todo o mundo, indicou que o tremor foi produzido às 16h43 (horário local), a 104 quilômetros de profundidade.

As localidades mais próximas são Calama, a cerca de 83 quilômetros do epicentro, e Tocopilla, a cerca de 122 quilômetros.



O sismo foi sentido em diversas localidades do Deserto do Atacama, que abriga diversas regiões no norte do país, embora não sejam registrados vítimas ou danos materiais de forma imediata.

O Sistema Nacional de Prevenção e Resposta ante Desastres (Senapred) do Chile qualificou o sismo de "intensidade média" e informou que "continua avaliando o impacto sobre pessoas e danos à infraestrutura e serviços básicos", mas indicou que não detectou danos ou vítimas em análise preliminar.

Por sua parte, o Serviço Hidrográfico e Oceanográfico da Armada do Chile (SHOA) constatou que as características do sismo "não reúnem as condições necessárias para gerar um tsunami" nas costas do país sul-americano.

Situado no chamado Cinturão do Fogo do Pacífico, uma das regiões com a maior atividade sísmica e vulcânica do mundo, o Chile registra quilômetros de terremotos a cada ano, a maioria deles de intensidade baixa ou moderada.

