MUNDO Terremoto de magnitude 6,2 atinge as Filipinas e leva pânico à capital, Manila Não há informações iniciais sobre vítimas ou danos materiais

Um terremoto de magnitude 6,2 atingiu as Filipinas nesta quinta-feira (15), segundo informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). Autoridades locais alertaram sobre tremores secundários e possíveis danos.

O terremoto ocorreu por volta das 10h (hora local) com epicentro a 100 quilômetros de Manila e profundidade de 124 quilômetros. O tremor assustou a população da capital do país, que em pânico saiu às ruas, fugindo de riscos no interior de prédios.

Até mesmo a polícia se apressou em procurar locais mais seguros. O chefe da polícia de Calatagan, Emil Mendoza, disse que funcionários da delegacia correram para a rua devido ao tremor, que também foi sentido em áreas densamente povoadas.

Não há informações imediatas sobre vítimas ou danos materiais, mas serviços de emergência foram mobilizados na região para avaliar o impacto do terremoto.

O chefe da agência catalã de gerenciamento de desastres, Roland Torres, disse que o tremor durou entre 30 segundos e um minuto, suficiente para fazer com que os moradores de Manila corressem para a rua.



O oficial de informação da defesa civil, Diego Mariano, disse que "por enquanto não há grandes danos ou vítimas", de acordo com os relatórios disponíveis até agora.

Terremotos são comuns nesse arquipélago localizado no “Círculo de Fogo” do Pacífico, uma área de intensa atividade sísmica e vulcânica, que se estende do Japão ao Sudeste Asiático.

Em outubro de 2013, um terremoto de magnitude 7,1 atingiu a ilha central de Bohol, matando cerca de 200 pessoas.

