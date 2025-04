Terremoto de magnitude 6,2 atinge costa de Istambul; veja vídeos

Um terremoto de magnitude 6,2 atingiu a região de Istambul, na Turquia, por volta das 12h49 (horário local) desta quarta-feira (23), segundo informações do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). O tremor, registrado a cerca de 21 km de profundidade, provocou correria nas ruas e levou muitos moradores a deixarem prédios às pressas.

De acordo com a agência Reuters, o abalo sísmico foi sentido com intensidade em diversos bairros de Istambul, uma das cidades mais populosas da Europa, localizada em uma zona de alta atividade sísmica. A cidade estremeceu por vários segundos e vídeos nas redes sociais mostram o momento em que objetos caem de prateleiras e moradores se assustam com o tremor.





A Autoridade de Gestão de Desastres e Emergências da Turquia (AFAD) confirmou que o epicentro foi na região de Silivri, a cerca de 80 km a oeste de Istambul. Apesar do susto, o ministro dos Transportes e Infraestrutura, Abdulkadir Uraloğlu, afirmou que não foram detectados danos em rodovias, aeroportos, trens ou estações de metrô, após inspeções preliminares.

There were 7 earthquakes in Istanbul today. The biggest one is 6.2!

All people are ok, thank God!

This is the earthquake moment in the Bosphorus.



I want to ask geology engineers all over the world.

Can there be a bigger earthquake after 6.2 ? pic.twitter.com/YssqY9KZTU