TREMORES Terremoto de magnitude 6,3 abala o Equador Uma pessoa ficou com um ferimento na cabeça e três casas foram atingidas, declarou a Secretaria Nacional de Gestão de Riscos

Um terremoto de magnitude 6,3 atingiu a província fronteiriça de Esmeraldas, no noroeste do Equador e perto da fronteira com a Colômbia, nesta sexta-feira (25), deixando uma pessoa ferida, segundo autoridades.

O tremor ocorreu a uma profundidade de 35 quilômetros por volta das 06h45, horário local (08h45 no horário de Brasília). Uma pessoa ficou com um ferimento na cabeça e três casas foram atingidas, declarou a Secretaria Nacional de Gestão de Riscos (SNGR) em seu canal no Whasapp.

Pelo menos sete prédios públicos foram danificados e paredes desabaram.



"Foi muito forte e também demorado (...) Foi uma eternidade para nós, mas calculo que [o movimento tenha durado] pelo menos meio minuto", declarou à AFP o ex-candidato presidencial Yaku Pérez, que estava em Esmeraldas para apresentar um livro em uma universidade.

Ao deixar o centro educacional, Pérez viu "algumas casinhas destruídas".

O terremoto ocorreu a 8,4 quilômetros da cidade de Esmeraldas, capital da província de mesmo nome, segundo a SNGR na rede X. As autoridades descartaram um alerta de tsunami.

O Equador fica sobre as placas Nazca e Sul-Americana, o que gera tremores constantes.

O tremor desta sexta-feira foi "consequência do processo de subducção da placa de Nazca", explicou Pablo Palacios, técnico do Instituto Geofísico, ao canal Ecuavisa.

"Devido à sua profundidade e sua magnitude, teve a capacidade de causar danos à população de Esmeraldas", declarou ao especialista, acrescentando que "é possível que haja réplicas".

O terremoto foi sentido em 10 das 24 províncias do país, incluindo Manabí, Los Ríos, Guayas e Pichincha, segundo o SNGR. No momento do tremor "a luz caiu, a Internet caiu e tivemos que sair para os pátios", relatou Pérez.

Vinte minutos após o primeiro sismo, o Instituto Geofísico do Equador relatou outro tremor de magnitude 4,1 na província costeira de Guayas, no sudoeste do país, a uma profundidade de 86 quilômetros.

Palacios explicou que o abalo de Guayas não está relacionado ao de Esmeraldas.

Na semana passada, o Equador relembrou o terremoto de 2016 que atingiu as costas de Manabí e Esmeraldas. Com magnitude de 7,8, deixou 673 mortos e cerca de 6.300 feridos.

As perdas deste tremor chegaram a mais de US$ 3 bilhões (R$ 17 bilhões na cotação atual).

