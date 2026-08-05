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Tragédia Terremoto de magnitude 6,5 atinge região na fronteira marítima entre Filipinas e Indonésia Epicentro foi localizado a 186 quilômetros a noroeste de Tahuna, nas Ilhas Sangihe, que pertence ao país indonésio, mas fica em uma região insular próxima ao sul das Filipinas

Um terremoto de magnitude 6,5 atingiu a região de Mindanao, no sul das Filipinas, nesta quarta-feira, 5. O epicentro foi registrado no mar, próximo à Indonésia. Não há relatos de vítimas ou danos estruturais. A Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica da Indonésia (BMKG) afirmou que o tremor ocorreu a 10 quilômetros de profundidade, por volta das 11h14 no horário local (1h14 em Brasília).

O epicentro foi localizado a 186 quilômetros a noroeste de Tahuna, nas Ilhas Sangihe, que pertence à Indonésia, mas fica em uma região insular próxima ao sul das Filipinas. O arquipélago está localizado entre Sulawesi do Norte, na Indonésia, e Mindanao, nas Filipinas.

Segundo a BMKG, não há potencial para tsunami. "Com base na localização do epicentro e na profundidade do hipocentro, o terremoto foi classificado como um tremor raso causado pela atividade de subducção na Fossa de Cotabato", afirmou. O órgão indonésio informou que o terremoto teve intensidade 4 na Escala de Mercalli Modificada (MMI, na sigla em inglês) nas ilhas Marore, Sangihe e Talaud.

Em geral, esse nível significa que o tremor pode ser sentido por muitas pessoas dentro de casas e por algumas pessoas ao ar livre Objetos ou janelas podem vibrar, portas e janelas podem tremer ou ranger e louças ou objetos pendurados podem se mover. No entanto, esse nível de intensidade normalmente não está associado a danos estruturais significativos. Até às 11h40 no horário local, o monitoramento do BMKG registrou dois tremores secundários, sendo o maior deles de magnitude 4,8.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) afirmou que o tremor ocorrer a 32 quilômetros a sudoeste de Sarangani, província em Mindanao, com magnitude de 6,3 e 10 quilômetros de profundidade. O órgão americano estima que haja pouca ou nenhuma área afetada ou população exposta a risco de deslizamento de terra e liquefação.

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