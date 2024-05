A- A+

Guatemala Terremoto de magnitude 6,5 causa estragos na Guatemala, sem registros de vítimas Tremor ocorreu às 05H39 locais (08H39 no horário de Brasília) com epicentro no Oceano Pacífico

Um terremoto de magnitude 6,5 atingiu a fronteira entre a Guatemala e o México neste domingo (12) sem deixar vítimas, até o momento, embora tenha causado alguns deslizamentos de terra e danificado um hospital, conforme relatado pelo Instituto Nacional de Sismologia (Insivumeh) guatemalteco.

O tremor ocorreu às 05H39 locais (08H39 no horário de Brasília) com epicentro no Oceano Pacífico, a 90 quilômetros da costa do departamento de San Marcos, na fronteira com o México, a sudoeste da capital da Guatemala.

O terremoto, com 25 km de profundidade, não causou vítimas, afirmou a entidade estatal em um boletim.

No entanto, foram relatados "danos leves" no Hospital Nacional de San Marcos, onde ocorreram rachaduras no teto, informou a Coordenadora para a Redução de Desastres.

A instituição estatal também relatou três deslizamentos de terra na estrada Cito Zarco, entre os quilômetros 208 e 215.

A Guatemala costuma sofrer terremotos devido à convergência das placas tectônicas do Caribe e de Cocos, além de falhas geológicas locais que geram uma série de movimentos, na maioria das vezes imperceptíveis para os seres humanos.

Segundo as autoridades, 90% do território guatemalteco está propenso a terremotos.

